تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا

استطاعت قوات الدرك التركية، تحييد 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في ولاية طونجلي شرقي تركيا.

وأوضحت ولاية طونجلي في بيان، أنّ قوات الدرك التركية نفذت حملة مداهمة ضدّ الإرهابيين في ريف منطقة بولومور التابعة لطونجلي.

وأضاف البيان أنّ حملة المداهمة جاءت بعد بلاغ تلقته قوات الدرك من سكان المنطقة حول وجود عناصر من "بي كا كا" في المنطقة، يستعدون لشن عملية إرهابية.

وأشار البيان إلى أن العملية المدعومة بغطاء جوي، ما زالت مستمرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.