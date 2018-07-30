تشاوش أوغلو يبحث وسفراء دول "آسيان" التعاون بين بلاده والرابطة

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع سفراء عدد من الدول الأعضاء في "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) لدى أنقرة، اليوم الأحد، التعاون المتنامي بين بلاده والرابطة.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوزير التقى سفراء الفلبين "ماريا روينا ميندوزا"، وإندونيسيا "واردانا"، وسنغافورة "سيلفيراجاح"، وفيتنام "توان فام انه"، وماليزيا "عبد الرزاق بن عبد الوهاب"، وبروناي دار السلام "محمد شفيع بن حاجي قاسم"، وتايلاند "فنتيبها لامسودها إكروهيت".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال تشاوش أوغلو إنه التقى في أنقرة سفراء عدد من دول "آسيان" قبيل التوجه إلى سنغافورة للمشاركة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية الرابطة.

وأشار تشاوش أوغلو أنه تبادل الآراء مع السفراء المذكورين حول التعاون الذين ينمو ويتنوع على نحو متزايد، بين تركيا وآسيان.

ومن المقرر أن يشارك الوزير التركي في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية الرابطة الذي تحتضنه سنغافورة في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس/ آب القادم.

وعلى هامش الاجتماع، سيتم تنظيم اجتماع بين تركيا ورابطة "آسيان"، فضلًا عن لقاءات ثنائية سيجريها الوزير التركي مع نظرائه المشاركين.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا باسم "آسيان"، هي تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول أبرزها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.