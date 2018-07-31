أردوغان يلتقي زعيم "الحركة القومية" في مجمع الرئاسة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي.

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن كاميرات الصحفيين، فيما لم يرشح بعد تفاصيل حول فحوى اللقاء الذي استمر لمدة 40 دقيقة.

يشار أن حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" شكّلا "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وفاز أردوغان بمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة، فيما حصد "تحالف الشعب" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، في الانتخابات البرلمانية.