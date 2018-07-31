الخارجية التركية تحيي ذكرى دبلوماسي اغتاله إرهابيون أرمن

أحيت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، ذكرى استشهاد الدبلوماسي غالب أوزمن، وابنته نسليهان، في 1980، على يد عناصر منظمة "أصالا" الإرهابية الأرمنية، في العاصمة اليونانية أثينا.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، بمناسبة ذكرى استشهاد الملحق الإداري في السفارة التركية لدى أثينا أوزمن وابنته.

وقالت الوزارة، في التغريدة، "نستذكر بالرحمة والاحترام ملحقنا الإداري في سفارتنا لدى أثينا غالب أوزمن وابنته نسليهان أوزمن، الذين استشهدا في 31 يوليو/تموز 1980، على يد منظمة أصالا الإرهابية".

و"أصالا"، منظمة يسارية متطرفة، مسؤولة عن مهاجمة أهداف تركية في الخارج بين 1975 و1985 طالت عددا من الدبلوماسيين، وانتهى نشاطها في 1994، بعد انشطارها لعدة مجموعات صغيرة افتقرت للدعم.