بحارة أتراك ينقذون 10 مهاجرين من الغرق على سواحل بودروم

قام قارب تركي سياحي بإنقاذ 10 مهاجرين كانوا يكافحون الغرق في قارب مطاطي وهم متجهون من بودروم التركية إلى جزيرة كوس اليونانية.

وكان القارب التركي يقوم بجولة سياحية روتينية على بعد ميل بحري تقريباً من شواطئ تورغوتريس عندما رأى من عليه المهاجرين وهم 7 عراقيين و3 سوريين، ومعهم طفلين وامرأة حامل، وهم يعانون داخل القارب الصغير الذي بدأ بالغرق.

فألقى لهم كابتن القارب التركي، وقاص دوست، بستر النجاة بينما قفز عدد من البحارة إلى المياه لإنقاذ الآخرين.

وتم تسليم المهاجرين إلى مركز تورغوتريس للشرطة بينما أخذت المرأة الحامل وهي بحالة حرجة مع رجل آخر إلى المشفى.

البحار الذي لم يتردد في القفز في الماء وإنقاذ المهاجرين قال يصف المشهد: "عندما وصلت بالقرب منهم، رأيت الأطفال، كانوا يبكون والماء كان بارداً بل كان جليديا"

ويضيف: "أنقذت فتاة ثم عدت لإنقاذ أمها. الأم كانت تتكلم التركية وقالت لي "خذ ولدي أولاً.. أنقذ ابنتي..."

وقال البحار سرجان قوجا: "كان مشهدا مهولاً. كانت الطفلة مرتعبة وما أن أخذتها بين ذراعي حتى صاحت منادية أمها".

وأضاف: "لكن الأمور انتهت على خير واستطعنا إنقاذ الجميع".