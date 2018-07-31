تركيا تشارك لأول مرة في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"

تشارك تركيا لأول مرة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي تحتضنه سنغافورة خلال الفترة من 1 إلى 4 أغسطس/آب المقبل.

وسيمثل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بلاده في الاجتماع بعد انضمام تركيا، العام الماضي، إلى مجموعة الحوار القطاعي في رابطة "آسيان".

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية 30 دولة يحملون صفة شركاء "آسيان"، وشركاء الحوار القطاعي بالرابطة.

وعلى هامش الاجتماع، سيتم تنظيم اجتماع بين تركيا ورابطة "آسيان"، فضلًا عن لقاءات ثنائية سيجريها الوزير التركي مع نظرائه المشاركين.

هذا ويحق للدولة التي تحصل على شراكة "الحوار القطاعي" حضور اجتماعات "آسيان"، والتعاون مع تلك المنظمة في قطاعات محددة، وهي خطوة تسبق عادة حصولها على العضوية الكاملة بها.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا باسم "آسيان"، تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول أبرزها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.