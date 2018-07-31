مسلحو "بي كا كا" الإرهابية يقتلون امرأة ورضيعة في هجوم بولاية هكاري

قتلت امرأة ورضيعها، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحو منظمة "بي كا كا" الإرهابية بقضاء بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن مسلحي المنظمة الانفصالية استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة مدنية تحمل أسرة ضابط صف بقضاء "يوكسك أوفا" في هكاري.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل زوجة الضباط صف وإصابة ابنها الرضيع (11 شهرا) بجروح بليغة.

وأشارت إلى أن الطفل الرضيع فقد حياته في المستشفى الذي نقل إليها عقب التفجير.

ولفت إلى أن قوات الأمن أطلقت عملية عسكرية في المنطقة لملاحقة الإرهابيين، منفذي الهجوم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.