ممثلو الأقليات الدينية بتركيا: نحن أحرار في ممارسة عقائدنا

فند ممثلو الأقليات الدينية في تركيا ادعاءات حول تعرضهم لضغوط في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي الأقليات المختلفة في البلاد، اليوم الثلاثاء.

والبيان المشترك وقع عليه ممثلو الأقليات الدينية بينهم بطريرك الروم الأرثودكس بارثولوميو الأول، ونائب مطران البطريركية الأرمنية بتركيا، أرام أتاشيان، والحاخام الأكبر ليهود تركيا إسحق هاليفا، ونائب البطريركية السريانية، مور فليكسينوس يوسف جاتين.

وقال الممثلون في البيان: "نحن ممثلو الأقليات المختلفة نمارس اعتقادنا ونؤدي شعائرنا الدينية بحرية وفقا لتقاليدنا. البيانات التي تدّعي تعرضنا لضغوط لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "تم حل العديد من المشاكل التي وقعت في الماضي، ونحن على تشاور مستمر مع مؤسسات دولتنا على أساس النوايا الحسنة المتبادلة وامتلاك إرادة الحل، بخصوص المسائل التي نرغب في تحسينها وتطويرها".