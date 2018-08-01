أردوغان: إذا مرر البرلمان قانون الإعدام فلا مانع لدي من المصادقة عليه

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداده للمصادقة على قانون فرض عقوبة الإعدام في حال تمريره من البرلمان التركي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان اليوم الأربعاء، بولاية سيواس (وسط)، خلال مراسم تشييع امرأة وطفلها الرضيع اللذين استشهدا في هجوم لمسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان تعليقا على قانون الإعدام، "تعلمون حساسيتي فيما يتعلق بموضوع الإعدام. فكل ما في الأمر هو مروره (قانون الإعدام) من البرلمان، فعند ذلك لن يكون هناك شيء اسمه عدم موافقة من قبلي. أنا أوافق. لأننا ندرك العقاب الذي يستحقونه هؤلاء القتلة".

وتابع: "نحن نعلم أيضا أن هؤلاء سيدفعون بالمثل، ثمن هذه المجرزة التي قاموا بها وإن شاء الله هناك خطوات سنتخذها بهذا الخصوص".

وتمنى أردوغان الرحمة للشهيدة نورجان قره قايا (25 عاما)، وطفلها الشهيد بدرخان مصطفى.

وأمس، استهدف مسلحو منظمة "بي كا كا"الانفصالية بعبوة ناسفة سيارة مدنية تحمل أسرة ضابط صف بقضاء "يوكسك أوفا" في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وأسفر الهجوم عن استشهاد زوجة ضابط الصف، وابنهما الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا.