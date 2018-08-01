الجنود الأتراك في قطر يتعلمون اللغة العربية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تخريج دفعة في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأفراد من القوات التركية المتواجدة في الدوحة.



وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة، في بيان لها، إن "الدورة بدأت بتاريخ 23 يونيو (حزيران) الماضي، واستمرت حتى 31 يوليو (تموز) الجاري".



وبلغ عدد الملتحقين بالدورة 13 من أفراد القوات التركية، بحسب البيان.



حضر حفل التخريج العميد "سلطان محمد الشهواني"، قائد مدرسة اللغات المتعددة، التابع لمعهد اللغات في القوات المسلحة القطرية.



ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" بقطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014.