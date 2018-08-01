تركيا.. اعتقال "المسؤول السياسي لبي كا كا" الإرهابية في عفرين

أمرت محكمة تركية، باعتقال عنصر بارز في منظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية، تم توقيفه السبت الماضي في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن فرق من مكافحة الإرهاب في قيادة قوات الدرك بولاية مرسين، تلقت معلومات حول تسلل "كاوة محمد بيرام" إلى تركيا قبل عام بطريقة غير شرعية، حيث كان يشغل منصب ما يسمى "المسؤول السياسي في عفرين".

وهو أيضا شقيق "وزير داخلية" منظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية المزعوم في عفرين، أثناء احتلاها للمدينة.

وأوضحت المصادر أن الفرق تتبعت أثر الإرهابي بيرام، حيث انتقل من ولاية مرسين إلى ولاية غازي عنتاب واختلط باللاجئيين السوريين في قضاء شاهين بيك في الولاية.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق نفذت عملية أمنية على الحي الذي يقطن فيه بيرام، حيث تم توقيفه وأحيل إلى القضاء عقب إجراء التحقيقات معه، وبدورها قررت محكمة تركية اعتقاله.

وذكرت المصادر أن بيرام كان يحاول الحصول على جواز سفر مزور من أجل العبور إلى اليونان.

وتمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في مارس/آذار الماضي، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابي "ي ب ك/بي كا كا" ضمن عملية "غصن الزيتون".