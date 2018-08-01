ردود فعل غاضبة تجاه جريمة "بي كا كا" الإرهابية بعد قتلها أما وطفلتها

قدم الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، ورئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، التعازي في استشهاد امرأة وطفلها الرضيع، في هجوم لمسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية هكاري.

جاء ذلك في تغريدتين لهما، اليوم الأربعاء، على حسابهما في موقع "تويتر".

وقال غُل، في تغريدته: "أسأل الله أن يتغمد المرأة ورضيعها بواسع رحمته، وأنقل التعازي لذويهما".

وأضاف "آمل أن تفتح هذه الجريمة أبصار المتعاطفين مع منظمة (بي كا كا) الإرهابية داخل البلاد وخارجها".

من جهته، وصف بهتشلي، مقتل المرأة ورضيعها بـ"بالمجزرة والجريمة الإنسانية".

وقال بهتشلي، "يجب عدم التسامح مع قتلة الأطفال. سوف نتحمل ونتحلى بالصبر ونتعاضد، وسنتجه صوبهم، وسنغرقهم في فتنهم وخياناتهم. (بي كا كا) منظمة قاتلة للأطفال وعدوة الأمهات".

وأمس، استهدف مسلحو منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بعبوة ناسفة سيارة مدنية تحمل أسرة ضابط صف بقضاء "يوكسك أوفا"، في ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا.

وأسفر الهجوم عن استشهاد زوجة ضابط الصف، وابنهما الرضيع، البالغ من العمر 11 شهرا.