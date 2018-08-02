العقد الثاني لشركة تركية للتنقيب عن الذهب في السودان

وقعت شركة "دنزلي" التركية عقداً مع الحكومة السودانية، الخميس، للقيام بأعمال استكشاف واستغلال معدن الذهب والعناصر المرتبطة به .

جاء ذلك، وفق بيان صادر عن حكومة ولاية شمال كردفان (غرب) أشار أيضا لاستعداد الشركة التركية، توقيع اتفاق آخر في المرحلة المقبلة لتشغيل مصنع ألبان، وإنشاء مزارع لتربية الأبقار في الولاية.

وتعول الحكومة السودانية على الذهب، كمورد هام لجلب النقد الأجنبي للبلاد، بعد فقدانها للإيرادات النفطية عقب انفصال جنوب السودان في 2011، التي تمثل 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي.

وكانت شركة "دنزلي" التركية، وقعت، الثلاثاء الماضي، اتفاق شراكة مع شركة سودانية للتنقيب عن الذهب في ولاية البحر الأحمر (شرق السودان).

وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي، 105 أطنان؛ بينما بلغ 63.3 طنا، في النصف الأول من العام الجاري.