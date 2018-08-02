تعيين "فخري قاصيرغا" كبيرا لمستشاري أردوغان

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، "فخري قاصيرغا" في منصب كبير المستشارين.

وذكر مصادر أن أردوغان عيّن "قاصيرغا" لشغل منصب كبير مستشاريه، في إطار انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

و"قاصيرغا" من مواليد العام 1953 بولاية ريزة (شمال)، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة إسطنبول عام 1977، ثم عُين قاضيا في ريزة عام 1978.

وتولى في السنوات اللاحقة منصب نائب المدعي العام في قضاء "أولور" بولاية أرضروم (شمال)، ومنصب المدعي العام في قضاء "جايراق" بولاية طرابزون (شمال)، وقضاء "قرة سو" بولاية قيصري (وسط)، فضلًا عن توليه المنصب ذاته في العاصمة أنقرة وولاية "قوجة إيلي"(غرب).

كما عيُن مستشارا لوزارة العدل عام 2003، ووزيرا للعدل عام 2007، ومستشارا لرئاسة الحكومة عام 2014، وأمينا عاما للرئاسة في العام ذاته.

تجدر الإشارة أن نظام الحكم انتقل في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل/ نيسان 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو/ حزيران الماضي.