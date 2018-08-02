ساحل العاج تسلم وقف "معارف" التركي 4 من مدارس غولن

سلّمت سلطات ساحل العاج 4 مدارس كانت تابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية، إلى وقف "معارف" التابع لوزارة التربية التركية.

وأعلنت السفيرة التركية لدى عاصمة ساحل العاج أبيدجان، إسراء دمير، في تصريح للأناضول، استكمال إجراءات تسلّم تركيا مدارس "غولن" في المدينة.

وقالت دمير إن حكومة ساحل العاج تضامنت مع تركيا بشكل كبير على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها الأخيرة في 15 تموز/ يوليو من عام 2016.

وأضافت: "قدموا ما بوسعهم بشأن تسليم مدارس منظمة غولن الإرهابية إلى وقف "معارف" التركي في إطار القوانين المعنية".

وشدّد دمير على أن تسليم المدارس ذات الصلة بالمنظمة الإرهابية، يؤكّد متانة روابط الصداقة بين تركيا وساحل العاج.

بدوره أعرب رئيس وقف معارف التركي، بيرول أكغون، عن شكره لحكومة ومسؤولي ساحل العاج، حيال قرار تسليم المدارس.

وقال أكغون إن الوقف تسلّم "مدارس شفق" المكونة من 4 مدارس ذات صلة بغولن في أبيدجان، وتضم 300 طالب.

وأشار إلى أن المناخ السياسي الدولي تغيّر لصالح تركيا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وتوقع ازدياد عمليات تسليم مدارس "غولن" إلى وقف "معارف" التركي، خاصة في القارة الإفريقية، خلال المرحلة القادمة.

وقد أنشأت تركيا عام 2016 مؤسسة وقف "معارف"، لتتولى إدارة المدارس في الخارج التي كانت مرتبطة بمنظمة "غولن".

كما يعمل الوقف التركي على إنشاء مدارس ومراكز تعليمية في الخارج.