وكيل القنصل الصيني في إسطنبول: نقدم تسهيلات لحصول الأتراك على التأشيرة

قال زهونغ هونغنو وكيل القنصل الصيني في إسطنبول، إنّ بلاده قدّمت تسهيلات للمواطنين الأتراك الراغبين في الحصول على تأشيرات الدخول وزيارة الصين.

وأوضح هونغنو في تصريح للصحفيين بأحد فنادق إسطنبول، أنّ العلاقات القائمة بين بكين وأنقرة جيدة، وأن بلاده ترغب في تعزيزها على كافة المستويات.

وتابع قائلاً: "في الماضي كان يتوجب على الراغب في الحصول على تأشيرة الدخول، المجيء إلى السفارة أو القنصلية الصينية شخصياً لتسليم الأوراق المطلوبة، بينما الآن يقوم للأتراك بتقديم أوراقهم عبر الإنترنت".

وأردف قائلاً: "وبعد تقديم الأوراق عبر الإنترنت، يتوجب على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول، أخذ موعد من السفارة أو القنصلية، عبر الإنترنت أيضاً، لإتمام عملية الحصول على الفيزا".

وذكر هونغنو أن بلاده ألغت شرط الدعوة الرسمية، للأتراك الراغبين في زيارة الصين بغية عقد صفقات تجارية.

وأضاف هونغنو أن تركيا تعد أكبر سوق للصادرات الصينية، في حين تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا.