الجيش التركي يعلن تحييد 54 إرهابيا خلال الأسبوع الأخير

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 54 إرهابيًا من منظمة "بي كا كا" أثناء عملياته جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، خلال الأسبوع الأخير.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، إنه تم تحييد 31 إرهابيا في العمليات داخل تركيا، و23 آخرين شمالي العراق، في الفترة ما بين 27 يوليو/تموز و2 آب/أغسطس الحالي.

كما لفت البيان إلى ارتفاع عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين السورية، إلى 4558 إرهابيًا.

في 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمال) بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يومًا من انطلاقها.