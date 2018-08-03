تركيا.. قوات الدرك تتسلم 6 طائرات بدون طيار مسلحة محلية الصنع

كشفت القيادة العامة لقوات الدرك التركية عن ضم 6 طائرات بدون طيار مسلحة جديدة من طراز بيرقدار TB2 إلى أسطولها الجوي.

وكانت الطائرات التي انتجتها شركة بايكار المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار، قد أثبتت نجاحها في اجتياز كافة اختبارات الأداء والاختبارات الوظيفية، مع تمكن الشركة من تسليمها قبل الموعد المحدد بعدة أشهر.

كذلك تمكنت الشركة من تسليم قوات القيادة العامة لقوات الدرك التركية 6 محطات تحكم أرضية .

وبذلك يبلغ عدد الطائرات التي تسلمتها القيادة العامة لقوات الدرك من شركة بايكار خلال هذا العام فقط 20 طائرة تتنوع ما بين طائرات بدون طيار مسلحة، وأخرى استكشافيه.

ومع هذا التسليم يرتفع مخزون الطائرات من طراز بيرقدار TB2 للأغراض المسلحة والاستكشافية إلى 58، منها 35 طائرة مسيرة مسلحة. تملك منها القوات البرية 34 طائرة، و6 لدى مديرية الأمن العام ، و18 أيضا للقيادة العامة لقوات الدرك.

وخلال العمليات التي ينفذها الجيش التركي أثبتت الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة من إنتاج شركة بايكار المحلية، كفاءة كبيرة خاصة في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تمكنت من التحليق في الجو إلى ما يقرب من 24 ساعة على ارتفاع 27 ألف و500 قدم تقريبا.

كما أنها تمتاز بخفة وزنها حيث تزن 100 كغم ويمكنها تحديد الأهداف بدقة عالية.