مشروع طريق بحرية سريعة للربط بين تركيا وتونس وإيطاليا

تعتزم كل من تركيا وتونس وإيطاليا إنشاء طريق بحرية سريعة لتنشيط التجارة بينها.

وفي هذا الإطار، صرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أمس الخميس، أنه عقد مباحثات مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بشأن مشروع الطريق البحرية السريعة التي ستربط بين تونس وتركيا وإيطاليا.

وأضاف "كامل" في مؤتمر صحفي، عقد بمقر الخارجية التونسية، أن إنشاء طرق سريعة بين الموانئ الرئيسية في البحر المتوسط، من أهم عوامل تنشيط التجارة.

وكان مسؤولون كبار في البلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، أعلنوا قبل عامين عن مشاريع إقليمية جديدة من بينها مشروع الطرق البحرية السريعة بين تركيا وتونس وإيطاليا.

وزاد المسؤول الدولي: "المشروع يسير بشكل جيد وخطى ثابتة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 500 مليون يورو (595 مليون دولار)، بحسب معطيات نشرها الاتحاد في وقت سابق.

ومن شأن إقامة هذا المشروع أن يعزز ويسرع من حركة الأفراد والتجارة، بين الدول الواقعة على حوض البحر المتوسط.

والاتحاد من أجل المتوسط، منظمة حكومية دولية تضم 43 بلداً من الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، أنشأ في 2008 بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية.