استشهاد شرطي وأردوغان يتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب

استشهد شرطي اليوم السبت متأثرا بجراحه بعد إصابته في هجوم نفذه عناصر من منظمة بي كا كا الإرهابية فجر اليوم في جنوب شرق تركيا.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، إن الشرطي الذي أصيب بجروح بليغة، استشهد في مستشفى "يوكساك أوفا" الحكومي بولاية هكاري (جنوب شرقي).

وقد عملت عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في وقت سابق اليوم، على تفجير لغم على الطريق أثناء مرور مدرعة تابعة للشرطة أثناء عودتهم من منطقة "جوبان بينار" في هكاري، ما أدى لإصابة 9 شرطيين، إصابة أحدهم بليغة.

يشار أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية دأبت على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف فيها مدنيين وعناصر الأمن.

وتتصدى قوات الأمن والجيش التركيين للمنظمة الإرهابية، عبر استهداف مواقعها وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، ردًا على هجماتها.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس أردوغان اليوم تحييد 56 إرهابيا خلال أسبوع وتعهد بمواصلة الحرب على الإرهابيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم السبت، أمام حشد من المواطنين قبيل مؤتمر للجناح النسوي في حزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.