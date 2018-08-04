مؤتمر السفراء الأتراك العاشر ينعقد في أنقرة

تشهد العاصمة التركية أنقرة انعقاد مؤتمر السفراء الأتراك العاشر في الفترة ما بين 12-17 أغسطس/ آب الجاري، تحت الحكومة التركية الجديدة.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن المؤتمر الذي يعقد بشكل دوري منذ 2008، يشكل أهمية كونه سيعقد للمرة الأولى في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد.

وسيعقد المؤتمر العاشر للسفراء تحت عنوان "السياسة الخارجية.. المبادرة والإنسانية في النظام الرئاسي".

ويتناول مؤتمر السفراء العديد من القضايا بينها التطورات والتوجهات التي تخص السياسة الخارجية لتركيا والتحديات والفرص الراهنة، وتحديد الأولويات بشأن الفترة المقبلة.

ويتبادل السفراء خلال المؤتمر المعلومات والآراء حول المواضيع التي تهم الاقتصاد التركي وأمن البلاد.

وستُعقد اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية، على هامش المؤتمر.

ومن المتوقع أن يقدم المؤتمر معلومات للسفراء حول تحديثات النظام الرئاسي الجديد وآليات عمله.

وسيشارك في المؤتمر، ضيوف أجانب، بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد.