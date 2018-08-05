ألقت قوات الأمن التركية، السبت، القبض على زعيم منظمة إجرامية يحمل الجنسية البلغارية، مطلوب للشرطة الدولية "الإنتربول".

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن شعبة مكافحة الجرائم المنظمة، توصلت إلى معلومات استخباراتية، تفيد بوجود المدعو "ديميتار خيليازكوف"، في إسطنبول.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على "خيليازكوف"، و7 آخرين من رجاله، في منزل بحي "بكر كوي".

وأفادت المصادر أن الرجل يترأس منظمة إجرامية، ومطلوب للشرطة الدولية بتهمة تجارة المخدارت والقيام بأعمال السلب والتخريب والهجمات المسلحة.

وأضافت أن النيابة أمرت بسجنه، فيما رحّلت السلطات السبعة الآخرين.