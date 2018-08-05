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الأمن التركي يضبط في إسطنبول زعيم منظمة إجرامية مطلوب لـ"الإنتربول"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
ديميتار خيليازكوف البلغاري المطلوب للأنتربول في يد رجال الشرطة التركية ديميتار خيليازكوف البلغاري المطلوب للأنتربول في يد رجال الشرطة التركية

ألقت قوات الأمن التركية، السبت، القبض على زعيم منظمة إجرامية يحمل الجنسية البلغارية، مطلوب للشرطة الدولية "الإنتربول".

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن شعبة مكافحة الجرائم المنظمة، توصلت إلى معلومات استخباراتية، تفيد بوجود المدعو "ديميتار خيليازكوف"، في إسطنبول.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على "خيليازكوف"، و7 آخرين من رجاله، في منزل بحي "بكر كوي".

وأفادت المصادر أن الرجل يترأس منظمة إجرامية، ومطلوب للشرطة الدولية بتهمة تجارة المخدارت والقيام بأعمال السلب والتخريب والهجمات المسلحة.

وأضافت أن النيابة أمرت بسجنه، فيما رحّلت السلطات السبعة الآخرين.

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