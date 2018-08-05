تركيا تدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم الأحد، محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضحت الخارجية في بيان، أنّ تركيا تلقت نبأ محاولة الاغتيال بحزن، وأنها تدين بشدة تلك المحاولة الفاشلة.

وأعربت الخارجية عن سعادتها لعدم إلحاق أي أذىً بالرئيس مادورو، وتمنت الشفاء العاجل للعسكريين السبعة الذين أصيبوا في التفجيرات.

وأكد البيان وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي الشقيق والصديق، والرئيس مادورو وأعضاء حكومته، في هذه الفترة العصيبة.

وأشارت الخارجية إلى أن إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في فنزويلا يستحوذ على أهمية كبيرة للسلام الاقليمي والعالمي

وهنّأت الخارجية التركية الشعب الفنزويلي بسلامة رئيسه وأعضاء حكومته.

وفجر اليوم الأحد، ذكر العديد من وسائل الإعلام، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة السبت، أثناء إلقائه كلمة بإحدى المناسبات العسكرية، في العاصمة كاراكاس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس الفنزويلي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات، وأن السلطات تؤكد أنه لم يصب بسوء.

ووفق المصدر ذاته، قال وزير الاتصالات الفنزويلي، يورجي رودريغيز، أن "عددا من الطائرات المسيرة تحتوي على متفجرات كانت وراء الحادثة التي وقعت خلال عرض عسكري في كاراكاس بمشاركة مادورو"، مضيفا أن سبعة رجال حراسة أصيبوا بجروح.

وقال رودريغيز خلال خطاب متلفز للأمة "رئيسنا مادورو يتمتع بصحة ممتازة وظروف ممتازة."

وعقب الهجوم، قال الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز: "هذه محاولة لقتلي.. نفذوا اليوم محاولة لاغتيالي".