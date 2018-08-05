"قرية الطيور" التركية تبتهج بمهرجان "الصفير"

احتضنت قرية "كوش كوي"(قرية الطيور) في ولاية "غيراسون" التركية(شمال شرق)، اليوم الأحد، مهرجانًا ثقافيًا وفنيًا عن لغة "الصفير" التي يستخدمها الأهالي منذ 5 قرون.

وجرى تنظيم المهرجان في إطار الجهود الرامية إلى حماية لغة الصفير المرشحة للانضمام لقائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من المواطنين والمسؤولين الأتراك، وسط عروض متنوعة بلغة الصفير من قبل أهالي القرية.

وفي كلمة خلال المهرجان، قال رئيس "جمعية لغة الصفير للثقافة والسياحة"، شرف كوجك، إن تاريخ هذه اللغة يعود إلى 500 عام على الأقل.

وأشار كوجك إلى انتشار استخدام لغة الصفير من قبل أهالي قرية "كوش كوي" وبعض القرى المحيطة.

وشدّد على أهمية المهرجان الثقافي بالنسبة إلى حماية وإحياء هذه الثقافة النادرة والخاصة بالمنطقة.

وعلى مر السنين استخدم أهالي القرية المذكورة الصفير، ليتمكنوا من التواصل عبر المسافات البعيدة والتلال والوديان التي تتكون منها منطقتهم.

وبعد الاهتمام الإعلامي الكبير بها، في الآونة الأخيرة، بدأ الزوار الأتراك والأجانب يتوافدون إليها، ما دفع الإدارة المحلية لإعداد مشروع لتطوير البنية التحتية لها، وجعلها أكثر جاذبية للسياح.