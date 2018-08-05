متحدث الرئاسة التركية لمادورو: صديقي كن قوياً

أعرب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الأحد، عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية تعرضه لمحاولة اغتيال.

وقال قالن في تغريدة على حسابه في تويتر "صديقي كن قوياً".

من جانبه أدان رئيس مركز الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وكتب ألطون في تغريدة على تويتر: "ندين محاولة اغتيال مادورو، تركيا تقف مع الشعب الفنزويلي ورئيسه المُنتخب ديمقراطياً.

وهنأ الرئيس الفنزويلي وشعبه على السلامة.

وكانت الخارجية التركية أدانت بشدة في بيان، محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وفجر اليوم الأحد، ذكر العديد من وسائل الإعلام، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة السبت، أثناء إلقائه كلمة بإحدى المناسبات العسكرية، في العاصمة كاراكاس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس الفنزويلي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات، وأن السلطات تؤكد أنه لم يصب بسوء.

ووفق المصدر ذاته، قال وزير الاتصالات الفنزويلي، يورجي رودريغيز، إن "عددا من الطائرات المسيرة تحتوي على متفجرات كانت وراء الحادثة التي وقعت خلال عرض عسكري في كاراكاس بمشاركة مادورو"، مضيفا ان سبعة رجال حراسة أصيبوا بجروح.

وقال رودريغيز خلال خطاب متلفز للأمة "رئيسنا مادورو يتمتع بصحة ممتازة وظروف ممتازة."

وعقب الهجوم، قال الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز: "هذه محاولة لقتلي.. نفذوا اليوم محاولة اغتيالي".