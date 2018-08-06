تركيا.. تحييد 44 إرهابيا في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 44 إرهابيًا في عمليات أمنية داخل البلاد خلال أسبوع.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الاثنين، حول العمليات التي نفذتها فرق الجيش والأمن ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بين 30 يوليو و6 أغسطس الحالي.

وذكر البيان أنه تم قتل 25 إرهابيا وإلقاء القبض على 10 واستسلام 9 ليصبح بذلك إجمالي من تم تحييدهم في أسبوع، 44 إرهابيا.

لفت البيان إلى توقيف 152 شخصا بدعوى مساعدة "بي كا كا" والتواطؤ معها، فضلا عن 21 يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، و4 ينتمون لمنظمة إرهابية يسارية.

كما أشار البيان إلى توقيف 334 مشتبها به في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية، التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة قبل عامين.