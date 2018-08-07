السفارة الأمريكية بأنقرة: نحن أصدقاء أقوياء لتركيا رغم التوتر الحالي

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة إن واشنطن "صديق قوي" لتركيا وذلك رغم التوتر الحالي بين البلدين.

وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "رفم التوتر الحالي نحن أصدقاء أقوياء لتركيا، سوف نواصل تحالفنا وعلاقاتنا الاقتصادية الهامة".

ونفت السفارة في تصريحها خبر تم تداوله على لسان مسؤول أمريكي يقول إن قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي سوف تصل إلى 7 ليرة لكل دولار، مشددة على أن أي مسؤول أمريكي لم يدل بهكذا تصريح، واصفةً الخبر بـ"الكاذب ولا أصل له".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى "تفاهمات أولية" لحل وتسوية الخلافات التي تصاعدت بين البلدين في الأيام الأخيرة.

وقالت المصادر إن الجانبين الأمريكي والتركي توصلا إلى "تفاهمات أولية" من خلال الاتصالات الجارية بين الطرفين، لافتةً إلى أنهما اتفقا على مواصلة المباحثات وجهاً لوجه خلال الأيام المقبلة. وقال المصدر إن وفدا دبلوماسيا تركيا سوف يزور مدينة واشنطن خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير للتوصل إلى اتفاق لحل الخلافات الأخيرة بين البلدين.

ولاحقاً تحدثت مصادر تركية عن تحديد أعضاء الوفد التركي الذي سوف يزور واشنطن، دون الكشف عن هذه الأسماء.

وتصاعدت الخلافات بين تركيا وأمريكا على خلفية فرض الأخيرة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن الراهب الأمريكي المعتقل لديها بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو الإجراء الذي ردت عليه أنقرة بالمثل من خلال تجميد ممتلكات وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا -إن وجدت-.