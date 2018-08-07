"تفاهمات أولية" بين أنقرة وواشنطن على تسوية الخلافات بين البلدين

توصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى "تفاهمات أولية" لحل وتسوية الخلافات التي تصاعدت بين البلدين في الأيام الأخيرة، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية تركية.

وقالت المصادر إن الجانبين الأمريكي والتركي توصلا إلى "تفاهمات أولية" من خلال الاتصالات الجارية بين الطرفين، لافتةً إلى أنهما اتفقا على مواصلة المباحثات وجهاً لوجه خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر إن وفدا دبلوماسيا تركيا سوف يزور مدينة واشنطن خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير للتوصل إلى اتفاق لحل الخلافات الأخيرة بين البلدين.

وخلال الاتصالات أكد الجانبين الأمريكي والتركي استعدادهما لتطوير العلاقات الدبلوماسية وحل المشاكل التي اعترضت العلاقات بين البلدين عبر الحوار الدبلوماسي والموقف البناء.

وتصاعدت الخلافات بين تركيا وأمريكا على خلفية فرض الأخيرة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن الراهب الأمريكي المعتقل لديها بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو الإجراء الذي ردت عليه أنقرة بالمثل من خلال تجميد ممتلكات وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا -إن وجدت-.