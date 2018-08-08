إزميت التركية تحتفل بحلوى "البشمانية" في مهرجان شعبي

نظمت بلدية "إزميت"، في ولاية "قوجا إيلي" شمال غربي تركيا، المهرجان العاشر لحلوى "البشمانية" التي تشتهر بها المنطقة منذ العهد العثماني، وذلك في واحدة من الأنشطة التراثية والتقليدية المميزة.

وجرى توزيع كميات كبيرة من "البشمانية"، المعروفة أيضًا باسم "حلوى القصر"، على المواطنين الأتراك المشاركين في المهرجان الذي أقيم أمام مبنى بلدية إزميت، وتخللته أناشيد وعروض متنوعة.

وقال نائب رئيس بلدية إزميت، إبراهيم بولوت، في كلمة، إن المهرجان أقيم هذا العام أيضا في البوسنة والهرسك ومقدونيا والنمسا وأذربيجان، فضلًا عن مدن إسطنبول وأنقرة وماردين التركية.

وأشار بولوت إلى أن الهدف من المهرجان هو التعريف بثقافة حلوى القصر (البشمانية)، لتكون علامة تجارية خاصة بإزميت.

وتُصنع "البشمانية" من عجينة مكونة من السكر والزبدة والطحين، حيث يتم شدّها لفترة معينة بواسطة آلات خاصة، وتعدّ من أشهر الحلويات في تركيا.