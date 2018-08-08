اتحاد السفريات الروسي يدعو إلى رفع الفيزا بين تركيا وروسيا

أكد رئيس الاتحاد الروسي للسفريات، اليوم الأربعاء، أنهم يدعمون التوصل إلى اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول مع تركيا.

وأوضح سيرجي شبيكو، في حديث للصحفيين، إن مشكلة التأشيرة أعاقت تدفق السياح الأتراك إلى روسيا.

وأضاف: "من مصلحة صناعة السياحة في روسيا وجود نظام لإعفاء المواطنين من التأشيرة في كلا البلدين. ونعتقد أنه ينبغي رفع الفيزا".

ولفت شبيكو إلى أنه من المتوقع أن يزور روسيا 200 ألف سائح تركيا هذا العام على الرغم من الفيزا، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف في حال إلغاء الفيزا.

وعقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية اخترفت المجال الجوي التركي فوق الحدود السورية – التركية عام 2005، أقدمت روسيا على فرض حزمة إجراءات من طرف واحد، تضمن إلغاء العمل باتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول.