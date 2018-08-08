ازدياد ملحوظ في صادرات الماكينات التركية للخارج

سجلت صادرات الماكينات التركية ارتفاعاً بنسبة 21.2 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ مع احتلال ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مقدمة الدول المستوردة لها.

ففي بيان صادر عن اتحاد مصدري الماكينات التركي، الأربعاء، ورد أن قيمة صادرات الماكينات بلغت 9.8 مليارات دولار.

وأشار البيان، إلى أن قطاع الماكينات التركي نجح في زيادة صادراته الخارجية موضحاً أن الصادرات التركية من الماكينات إلى الولايات المتحدة ازدادت بنسبة 28.7 بالمائة رغم اتباع واشنطن سياسة حمائية.

رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد التركي لمصدري الماكينات قوطلو قره ولي أوغلو، قال في البيان إن القطاع يُصدر شهرياً الماكينات بقيمة 100 مليون دولار إلى السوق الأمريكية؛ مشيراً إلى وجود زبائن في السوق الأمريكية لديهم رغبة كبيرة لشراء الماكينات التركية التي تتميز بجودة عالية.

وبيّن أن صادرات التوربينات والأسطوانات الهيدروليكية التي تم تصديرها للولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة، ازداد 1.5 مرة، بينما ارتفعت صادرات المحركات وملحقاتها وقطع الغيار إلى ضعفين.