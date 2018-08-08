بعد كارثة السيول.. أردوغان يوفد مسؤولين إلى "أوردو" التركية

أوفد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) محمد غوللو أوغلو، إلى ولاية "أوردو" شمالي تركيا من أجل تفقد أوضاع المواطنين على خلفية كارثة السيول.

كما أجرى أردوغان مكالمات هاتفية مع والي أوردو سدّار ياووز، ورئيس بلدية أوردو أنور يلماز، للحصول على معلومات حول الأوضاع التي تشهدها الولاية والمواطنون بسبب كارثة الأمطار والسيول، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

كما توجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إلى ولاية أوردو لتفقد الأوضاع في المنطقة.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة على أوردو منذ مساء أمس الثلاثاء، إلى حدوث سيول وفيضان أنهار وانهيار جسور وطرق رئيسية، فضلًا عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وقال الوالي ياووز، في تصريح صحفي، إن السلطات المحلية تواصل عملياتها في المناطق المتضررة، وإجلاء مواطنين من أماكن خطرة. داعيًا إلى توخي الحذر.