تركيا تشهد الصيف الأكثر حرارة منذ سنوات

شهدت تركيا موجة من الحر خلال الشهر الماضي هي الأعلى منذ سنوات حيث وصلت درجات الحرارة إلى معدلات عالية، وفق تصريحات لمدير الأرصاد الجوية في إسطنبول، الثلاثاء.

فقد صرح مدير المنطقة الأولى للأرصاد الجوية في إسطنبول، أحمد قوجامان، إن الحرارة في شهر تموز/يوليو الماضي كانت أعلى بـ1.3 درجات مقارنة بالفترة نفسها خلال السنوات الماضية، فبلغ المعدل العام لسنة 2018: 25.8 درجات مئوية بينما كان 24.5 لسنوات عديدة.

وقد سجلت أقل الدرجات في شهر تموز/يوليو الماضي في ولاية أرضروم، في شرق تركيا، حيث بلغت 4.7 درجات.

بينما الأعلى كانت في مدينة جزرة، ولاية شرناق في جنوب شرق البلاد وسجلت 47.4 درجات.

ونوه أحمد قوجامان أن العديد من المدن والمناطق التركية تشهد درجات حرارة، هذا الصيف، حول المعدل السنوي؛ بينما شهدت أخرى ارتفاعات في تلك المعدلات.

وأشار أن تركيا لا بد وأن تتأثر بالاحتباس الحراري العالمي، موضحاً ان ما شهدته منطقتا البحر الأسود ومرمرة من أمطار موسمية وسيول هو أيضاً متعلق بالتغييرات المناخية.