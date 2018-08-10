أردوغان: مستعدون لجميع الاحتمالات الاقتصادية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية السلبية التي قد تواجهها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، بولاية بايبورت شمال شرقي البلاد، تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي الداخلي.

وأكد الرئيس التركي مطمئنا شعبه، أنه "لا داعٍ للقلق فلا يمكن إعاقة مسيرتنا بالدولار وسواه".

وأضاف: "أنصح بأن لا يتحمّس أولئك المتربصون بسعر صرف العملات الأجنبية والفائدة"، مشددا أن "الشعب التركي سيردّ على معلني الحرب الاقتصادية ضد تركيا".

وعن تقلبات سعر صرف الليرة، قال إن "الشعب التركي الذي لا يخشى الدبابات والطائرات والمدافع والرصاص، لن يخشى مثل هذه التهديدات، ومن يظن عكس ذلك فإنه لم يعرف هذا الشعب إطلاقًا".

وتابع: "أقول للوبيات الفائدة لا تتحمسوا عبثا، فلن يمكنكم التكسب على حساب هذا الشعب وإخضاعه".

وأكّد أردوغان أن بلاده لا تكن عداوة خاصة تجاه أي بلد في العالم، وتتعاون مع كل الدول في النقاط التي تتماشى مع مصالحها.

ومضى قائلا: "وفي حال معارضة هذه الدول لمصالحنا نسعى لحلها عن طريق المفاوضات، لكن عندما يتعلق الأمر بمحاصرة تركيا وإملاء مجموعة من الأمور التي تتعارض مع سيادتنا، فالوضع يختلف، لا تؤاخذونا، فلن نتساهل في هذا الأمر".

ولفت أردوغان إلى أن بلاده "قطعت مسافات مهمة في مسألة البدائل (الاقتصادية) المختلفة من إيران إلى روسيا، ومن الصين إلى بعض البلدان الأوروبية، وفي أماكن كثيرة أخرى أيضا".

وشدد أردوغان أن جهات خارجية لجأت إلى كافة الوسائل من أجل إخضاع تركيا، مشيرا إلى محاولات تقويض الديمقراطية في تركيا عبر الانقلابات العسكرية.

وأشار إلى مواجهة حكومته بعض العقبات في مسيرة تنمية اقتصاد تركيا، مؤكدا أن حكومته تجاوزت غالبية تلك العقبات وتعمل على إيجاد حلول لأخرى.

وأكد الرئيس التركي أن جميع من يثق بتركيا ويستثمر على أراضيها سيكون من الرابحين بالتأكيد، مضيفا: "إن من يركضون وراء حسابات صغيرة مجازفين بالتضحية بتركيا ثقوا أنهم سيندمون كثيرا".

ولفت إلى ضرورة دفاع الشعب التركي عن بلاده أمام الهجمات الاقتصادية بكل حزم، تماما كما دافع عنها بوجه الانقلابيين في ليلة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو (2016).

وأردف: "لن نرضخ نهائيا للجهات التي تستهدف اقتصاد بلادنا، تماما كما فعلنا حينما لم نرضخ للانقلابيين وواجهنا دبابادتهم بأيادينا العارية".