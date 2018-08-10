الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في غارة شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا"، في عملية جوية شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن القوات المسلحة نفذت عملية جوية ضد مواقع "بي كا كا" الإرهابية بمنطقة هاكورك، شمالي العراق.

ولفت البيان إلى تحييد 5 مسلحين من التنظيم الانفصالي، خلال العملية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.