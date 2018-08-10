قالن: لا يمكن إركاع الشعب التركي عبر التلاعب بالاقتصاد

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه لا يمكن لأي تهديد أو ابتزاز أن ينال من إرادة تركيا، وذلك تعليقاً على تدهور سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف قالن في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "إن من يظنون أنهم سيتمكنون من إركاع هذا الشعب عبر التلاعب بالاقتصاد، فهم لا يعرفون هذا الشعب على الإطلاق".

وأردف: "من قالوا إنّ كل شيء انتهى بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو (2016)، قد أخطؤوا، واليوم سيخطئون أيضًا، تركيا ستنتصر في هذا النضال، وسننتصر سويًا".