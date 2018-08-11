أردوغان رداً على التهديدات الأمريكية: لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة إطلاقاً

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن التهديدات الأمريكية لا يمكنها إخضاع الشعب التركي إطلاقاً.

وقال أردوغان في خطاب جماهيري له، السبت، بمحافظة أوردو شمالي البلاد: "إنهم يهددوننا (الولايات المتحدة)، لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة عبر لغة التهديد إطلاقا، نحن نفهم لغة القانون والحق".

وأضاف أردوغان: "نحن ننهض بإذن الله من المكان الذي نقع فيه. بالأمس نهضنا وننهض اليوم وغدًا. يكفي أن يقف شعبي صامدًا".

وتابع الرئيس التركي: "أوجه الخطاب إلى مسؤولي الولايات المتحدة مجددا، انتم تتخلون عن شريك إستراتيجي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقابل قس، هذا أمر مؤسف".