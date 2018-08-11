أردوغان يتفقد المناطق المتضررة جراء السيول بولاية أوردو ويعد بالتعويضات

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، جسرا تضرر بفعل فيضانات ضربت الثلاثاء الماضي ولاية أوردو شمالي البلاد.

وتعهد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال زيارته للمنطقة بإعادة ترميم الجسر خلال فترة 3 أو 4 أشهر.

ودعا الرئيس التركي، الوزارات المعنية والبلديات إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أضرار شبيهة بتلك التي تعرض لها الجسر المذكور الواقع في قضاء "أونيا" بأوردو.

وأشار أردوغان أن محاصيل البندق التي تشتهر بها المنطقة تضررت بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المنطقة، مؤكدا أنهم سيعملون على الكشف عن الخسائر وتعويض المزارعين المتضررين هناك.

والأربعاء الماضي، أوفد الرئيس التركي، وزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد) محمد غوللو أوغلو، إلى الولاية؛ لتفقد أوضاع المواطنين على خلفية كارثة السيول.

وأدّى هطول الأمطار الغزيرة على أوردو منذ الثلاثاء الماضي، إلى حدوث سيول وفيضان أنهار وانهيار جسور وطرق رئيسية، وتضرر محاصيل زراعية، فضلًا عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.