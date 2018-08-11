تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا" شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 10 إرهابيين في عمليات أمنية بولاية توج إيلي شرق البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر".

وأكد البيان أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 10 عناصر من منظمة "بي كا كا" بعمليات أمنية بولاية تونج إيلي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.