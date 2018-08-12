السفير التركي بطرابلس يبدي استعداد بلاده لتدريب عناصر طبية ليبية

أبدى السفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان استعداد بلاده لتنفيذ برامج تدريبية لعناصر طبية ليبية بناءً على مقترحات تقدمها وزارة الصحة في البلاد توضح فيها احتياجاتها من تلك البرامج.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا عمر بشير، حسب بيان للوزارة نشر على صفحتها في "فيسبوك".

واتفق الطرفان وفق البيان على استلام مركز العلاج الطبيعي بمصراتة (200 كلم شرق طرابلس) الذي تم إنشاؤه حديثاً وتجهيزه بالكامل بدعم من تركيا؛ عبر إجراءات تسليم واستلام رسمية بين البلدين ستتم في القريب العاجل.

وتطرّق الوزير خلال اللقاء إلى العمل على تسديد الديون المترتبة على الدولة الليبية على خلفية علاج مواطنين ليبيين في تركيا.

وفي 7 أغسطس/ آب 2017، زار وفد من وزارة الصحة التركية والقنصل التركي في مصراتة، مستشفى مصراتة للعلاج الطبيعي.

وخلال الزيارة، قال القنصل سنان ياشلداغ‎، "إن بناء هذا المستشفى جاء بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لمصراتة في سبتمبر/أيلول 2011، عندما كان رئيسا للوزراء.

وأضاف ياشلداغ، للأناضول، أنّ أردوغان "أعطى تعليماته بإنشاء مستشفى للعلاج الطبيعي في مصراتة، عن طريق منظمة تيكا، وكانت بداية الإنشاء في 2012، وحاليا المبنى جاهز، وخلال الشهور القادمة ستقوم وزارة الصحة التركية بتجهيزه".