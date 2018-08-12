تركيا.. تحييد إرهابي مصنّف ضمن القائمة الحمراء للمطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد "إبراهيم جوبان"، المصنف ضمن القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين، خلال عملية في ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.

وقالت الداخلية التركية، في بيان اليوم الأحد إنه تم تحييد "جوبان" الملقب بـ"أطاكان ماهر"، أمس السبت، خلال عملية ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية بـ"تونج إيلي".

وأكّد البيان أن "جوبان" كان يعرف في صفوف المنظمة الإرهابية بأنه "المسؤول الميداني الجديد" لمنطقة درسيم، وهو مصنف ضمن القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

في سياق متصل، قالت ولاية تونج إيلي، في بيان، إن قوات الدرك حيّدت أمس بدعم من القوات الجوية، 10 إرهابيين كانوا يستعدون لهجوم بمنطقة "بولومور".

وأشار البيان إلى أن "جوبان" كان من بين الإرهابيين الذين عثرت القوات على جثثهم عقب العملية، مؤكدة أنه يقاتل ضمن صفوف "بي كا كا" منذ 25 عامًا.

وتضم "قائمة الإرهابيين المطلوبين" في تركيا 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

والقائمة الحمراء، تأتي على رأس القوائم الخمس، وتضم كبار قيادات المنظمات الإرهابية، تقدم السلطات التركية مكافأة مالية بقيمة 4 ملايين ليرة (نحو 630ألف دولار)، لمن يقدمون معلومات تساعد في القبض عليهم.