أردوغان: الليرة ستعود إلى مستوى معقول ولن نتخلى عن اقتصاد السوق الحر

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن يعود سعر صرف الليرة إلى مستويات معقولة قريباً، مشدداً على أن بلاده لن نتخلى عن مبدأ اقتصاد السوق الحر.

وأوضح أردوغان، في خطاب أمام مؤتمر السفراء العاشر في أنقرة، في تعليقه على تراجع الليرة أمام الدولار الأمريكي: "ما نشهده اليوم لا يشبه أزمات 1994 أو 2001 أو 2007، بل نواجه في الحقيقة وضعا مختلفا للغاية"، مؤكداً أن "ديناميات الاقتصاد التركي متينة وقوية".

وقال الرئيس التركي إن "تمسكنا بمصالحنا الوطنية هو أهم أسباب تعرضنا لسلسلة من الهجمات الإرهابية والاقتصادية" مشدداً على أن "حيتان النظام العالمي لن يتمكنوا من النيل من مكتسباتنا التي رويناها بدمائنا".

وفي إشارة إلى مصدر الهجمات على الاقتصاد التركي، أضاف أردوغان: "لا يوجد أي مبرر منطقي لاتخاذ مواقف معادية كهذه في كافة المجالات تجاه دولة دفعت أثمانا كبيرة بصفتها حليفة في الناتو".

كما نفى أردوغان بشكل قاطع أن يكون قد ألمح إلى إمكانية لجوء تركيا لوضع يدها على الودائع في البنوك، مؤكداً أن تركيا لن تتخلى عن مبدأ اقتصاد السوق الحر.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.