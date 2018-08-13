الرئاسة التركية: أردوغان لم يطرح إطلاقا وضع اليد على الودائع

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ألتون على حسابه الرسمي مساء الأحد، تعليقا على تحريف لتصريحات للرئيس أردوغان هدفها تضليل الراي العام.

وأشار ألتون إلى أن أردوغان قال في كلمته الأحد خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية طرابزون "اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم".

وفي هذا السياق أوضح ألتون أن الرئيس أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

وشدّد أنه من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة في السوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف فيه بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين.

وفي تعليقه على تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت ألتون إلى أن ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد.

وجدد المسؤول التركي تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة وقوة البلاد واقتصادها.