تشاوش أوغلو لواشنطن: منفتحون على الدبلوماسية والتفاهم ولكن لا يمكننا قبول الإملاءات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أن بلاده منفتحة على الدبلوماسية لحل الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أنها في نفس الوقت "لن تقبل الإملاءات".​

وقال الوزير التركي في كلمة له أمام سفراء ودبلوماسيين أوروبيين في مؤتمر بالعاصمة أنقرة، اليوم الاثنين: "منفتحون على الدبلوماسية والتفاهم ولكن لا يمكننا قبول الإملاءات".​

وعبر الوزير عن تطلع بلاده لأن "تلتزم الولايات المتحدة بعلاقات الصداقة التقليدية بيننا وتحالفنا في إطار الناتو"، لافتاً إلى ان بلاده قادت جهود دبلوماسية واسعة لإصلاح العلاقات مع واشنطن التي تصرفت ضد المصالح التركية الإستراتيجية، على حد تعبيره.​

وشدد تشاوش أوغلو على أن الولايات المتحدة "لن تحقق أي نتائج في علاقاتها مع تركيا من خلال لغة التهديد والضغط"، واصفاً سياسة واشنطن اتجاه أنقرة بـ"المرتبكة".​

وفي الشأن الاقتصادي أكد تشاوش اوغلو على أن تركيا ما زالت إحدى أنسب الدول للاستثمار في العالم رغم حملات التضليل التي تستهدفها​.