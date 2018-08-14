أردوغان والرئاسة والخارجية التركية يعزون إيطاليا بضحايا انهيار "جسر جنوة"

تقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعازي بلاده إلى إيطاليا، في ضحايا انهيار جزء من جسر "موراندي" بمدينة جنوة (شمال غرب).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يجري زيارة إلى أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان: "أتقدم بالتعازي لإيطاليا شعبًا وحكومة في ضحايا انهيار جزء من جسر، وأدعو لهم بالرحمة".

من جهته، تقدّم الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بتعازي بلاده إلى الشعب الإيطالي، في ضحايا انهيار الجسر، متمنياً في تغريدة عبر "تويتر"، الصبر للشعب الإيطالي، ولذوي الضحايا.

كما قدمت وزارة الخارجية التركية، تعازيها إلى إيطاليا في ضحايا انهيار الجسر، وقالت الخارجية في بيانها: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء انهيار جسر في مدينة جنوة".

وأضافت: "نشاطر الشعب الإيطالي الصديق أحزانه، ونقدم أحر التعازي لذوي الضحايا ولإيطاليا شعبا وحكومة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق اليوم، لقي ٣٥ شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون، إثر انهيار جزء من جسر بمدينة جنوة الإيطالية، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، وفق الدفاع المدني الإيطالي.