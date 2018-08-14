أنقرة تدين حادث الدهس أمام مبنى البرلمان بلندن

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، حادث الدهس الذي نفذه شخص، أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.

وأوضحت الخارجية في بيان، أنها تلقت نبأ وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، بحزن.

وقالت الخارجية في بيانها: "ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الشنيع الذي استهدف الأبرياء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة البريطانية، أن الشخص الذي نفذ حادث الدهس قرب مبنى البرلمان، "بريطاني الجنسية".

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الشرطة أن منفذ الهجوم (لم تكشف عن اسمه) يبلغ من العمر 29 عامًا، وأنه يحمل الجنسية البريطانية لكنه مولود في دولة أخرى (لم تذكرها).

وكانت الشرطة قد اعتقلت الرجل، بعدما دهس عددًا من المشاة بسيارته قبل أن تصطدم بحواجز أمنية قرب مبنى البرلمان.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية(BBC) عن الشرطة: "نحن نتعامل في هذه المرحلة، مع الحادث على أنه إرهابي، وتتولى إدارة مكافحة الإرهاب التحقيق".