دعماً للمصنعين.. تركيا تضخ أكثر من 180 مليون دولار في قطاع الصناعة

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، عن تفعيل برنامج دعم جديد للمصنعيين بقيمة 1.2 مليار ليرة تركية (نحو 180 مليون دولار).

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الثلاثاء، حيث أشار إلى أن البرنامج الدعم الجديد (TEYDEB 2.0) سيساهم في تقليل العجز، ودعم إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ودعم المصنعين الذين يطورون التكنولوجيا.

وخاطب الوزير التركي دعوته جميع المصنعين والمستثمرين، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الدعم لمن يحمل أفكار جديدة، ومن يرغب بتطوير منتجات جديدة.

وأوضح فارانك أن دعم المصنعين سيشمل تقديم الإرشاد والتوجيه في المجالات الحديثة، وتطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في المجال التكنولوجي على وجه الخصوص، وتشكيل تعاون بين القطاع العام والجامعات وقطاع الصناعة.

ولفت الوزير إلى أن الدعوة مفتوحة للمصنعين، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للتقدم من أجل الاستفادة من برنامج الدعم.