مسؤول بـالناتو: حدوث خلافات في الرأي بين الأعضاء وارد

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن حدوث خلافات في الرأي بين أعضاء الحلف من حين لآخر، مشيرا إلى أن الاختلاف لا يضر بالاتفاق حول القضايا الرئيسية في إطار الحلف.

جاء ذلك في تصريح، أدلى به المسؤول، مفضلا عدم نشر هويته، تعليقًا على التوتر بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن التطورات الأخيرة تخص العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع: "أظهر حلفاء الناتو دائماً توصلهم إلى الاتفاق فيما يتعلق بمسألة التضامن وحماية بعضهم بعضا، حتى وإن كانت هناك خلافات في الرأي بينهم".

والجمعة الماضي، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.

وجاء قرار ترامب بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس.

ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ للتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.