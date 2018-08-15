أردوغان يشكر قطر أميرًا وشعبًا لوقوفهما إلى جانب تركيا

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا.

وأضاف أردوغان، في تغريدة نشرها باللغتين العربية والتركية عبر حسابه في تويتر: أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا.

وتابع: لا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطورًا في العديد من المجالات بشكل مستمر.

وأضاف الرئيس التركي: عقدنا اجتماعاً مثمراً وإيجابياً للغاية مع أخي تميم بن حمد آل ثاني، الذي أجرى اليوم زيارة عمل إلى بلدنا.

كما أعرب عن سروره لاستضافة أمير قطر، اليوم، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف بلاده "إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر".

كما أعلن أمير قطر عن "حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد، الذي يملك اقتصادًا منتجًا قويًا ومتينًا".

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن قطر ستنفذ استثمارا مباشرا في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وقال قالن عبر تويتر: "ستنفذ قطر استثمارا مباشرا بقيمة 15 مليار دولار. اقتصادنا يستند إلى أسس متينة، وستخرج تركيا أقوى من هذه المرحلة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر، أنقرة، والتقى الرئيس التركي.

وأفادت مصادر رئاسية، للأناضول، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي، بعيدا عن الإعلام، واستغرق حوالي 3 ساعات ونصف.