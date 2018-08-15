الجيش والاستخبارات التركية يحيدان إرهابي كبير في سنجار العراقية

تمكنت القوات المسلحة التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني من تحييد إرهابي كبير في مدينة سنجار العراقية.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تجييد ما يسمى "مسؤول (كي جي كا/ بي كا كا) في منطقة سنجار" إسماعيل أوزدان، والمطلوب على اللائحة الحمراء، في عملية للجيش وجهاز الاستخبارات التركيين

والإرهابي "إسماعيل أوزدان" عضو ما يسمى المجلس التنفيذي في "كا جي كا/ بي كا كا" أصبح أول إرهابي مطلوب في اللائحة الحمراء يتم تحييده خارج تركيا

وأطلق الجيش التركي اسم الشهيد الرضيع بدرهان مصطفى قره قايا، ذو 11 ربيعاً، الذي قتل على يد إرهابيي "بي كا كا" على العملية العسكرية شمالي العراق.